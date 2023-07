VIDEO. “El DANE me dejó antojado y con reconocimiento”: Juan Daniel Oviedo

in

Juan Daniel Oviedo, ex director del Departamento Nacional de Estadísticas, Dane, inscribió su candidatura a la alcaldía de Bogotá, con la entrega de más de 204 mil firmas en la Registraduría Distrital a nombre del movimiento “Con toda por Bogotá”.

Optimista por los sondeos que lo ubican entre los tres aspirantes con mayor opción de llegar al Palacio Liévano, sede de la Alcaldía Mayor, Oviedo asegura que su paso por el Dane le dio impulso para querer gobernar una ciudad como la capital del país, con múltiples necesidades y problemas que requieren solución.

“El DANE me dejó antojado después de conocer todas las realidades del país y sobre todo Bogotá, de tener la posibilidad como economista de plantear propuestas, políticas o acciones que resuelvan los problemas que están en esas realidades que observamos en las estadísticas”, explicó Oviedo.

Juan Daniel Oviedo asegura, además, que su paso por el departamento de estadísticas le ha dado reconocimiento y credibilidad entre la ciudadanía, credibilidad que considera fundamental a la hora de hacer política.

“A la hora de ejecutar y administrar una ciudad como Bogotá, es un activo muy importante para que Bogotá vea una nueva forma de hacer política”, insiste.

Oviedo asegura que es un candidato independiente, pero dispuesto a reunirse y apoyarse en todos los movimientos y partidos políticos que lo consideren, con excepción del Pacto Histórico y el Polo Democrático, de quienes considera: “ellos mismos desde el comienzo se han encargado de dar el mensaje de rechazo frente a mi candidatura, entonces es muy difícil pedirle un café a quien ha expresado su rechazo”, explica Oviedo.

El ex director del Dane asegura que su distanciamiento con los movimientos de izquierda no lo ubica en la derecha y que por el contrario su campaña es el producto del sentir de la ciudadanía que hoy no se siente representada por los partidos, ni de izquierda ni de derecha.

