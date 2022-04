in

En las últimas horas se conoció que la era del estratega risaraldense, Juan Carlos Osorio como director técnico del América de Cali terminó, luego de la confirmación de que ambas partes llegaron a un acuerdo.

Desafortunadamente los malos resultados de Osorio y las diferencias con los directivos fueron las claves para llegar al acuerdo con el cual el DT se retirá del cuadro vallecaucano.

El pasado miércoles, 30 de marzo, Tulio Gómez, máximo accionista del América, y Osorio, tuvieron una reunión con el fin de negociar la salida del entrenador, pero no se llegó a un acuerdo.

No obstante, este jueves, 31 de marzo, luego de una asamblea que se prolongó hasta la tarde, se decidió el no retorno: Juan Carlos Osorio no continuará como técnico del América de Cali.

Se conoció que el club le duplicó a Osorio el valor de la cláusula de salida, esto habría sido lo acordado.

Pese a las dificultades y al mal momento de América, el estratega hasta el último minuto, manifestó que podía sacar adelante al equipo. Cabe recordar que ‘La Mechita’ se encuentra ubicada en la posición 15, con 15 puntos. Solo ha logrado la victoria en cuatro partidos durante toda la Liga. Sin embargo, su permanencia en el cuadro rojo no dependía solo de su voluntad, razón por la cual se da su salida definitiva.

Así las cosas, el asistente Pompilio Páez quedaría a cargo del plantel, aunque se escuchan rumores de que quien asumiría de forma interina, sería el ‘Pelícano’ Banguero.