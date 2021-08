El entrenador Juan Carlos Osorio no la pasa nada bien por estos días en territorio vallecaucano, de cuenta de los resultados que viene obteniendo con América de Cali.

En su salida del fin de semana, los ‘Diablos Rojos’ empataron 1-1 con Independiente Santa Fe, en el Estadio El Campín.

Aunque en situaciones normales el punto obtenido en Bogotá podrá calificarse como positivo, en esta ocasión no cayó tan bien entre los hinchas, quienes tiene un acumulado de molestias, que cada vez empiezan a pesar más.

Algunos de los motivos que tienen a Juan Carlos Osorio tambaleando

Los seguidores del conjunto ‘Escarlata’ consideran que su equipo no juega a nada y no se le ve la mano del entrenador, que sigue fiel a su filosofía de la rotación, la cual no gusta ni entre la afición ni entre la prensa vallecaucana.

Otra de las razones que tiene a Juan Carlos Osorio en la cuerda floja es la ausencia de triunfos, lo que ha empezado a verse reflejado en la tabla de posiciones, en la que ha empezado a perder los ahorros del inicio del campeonato, pues el equipo ya se ubica sexto, con 11 puntos, solo un punto más que el undécimo.

América va a ajustar un mes sin ganar. Su última victoria se remonta al 7 de agosto, cuando en la fecha 4 de la Liga derrotó a Once Caldas en el Pascual Guerrero.

SFE 🆚 AMÉ [1-1] |90’ +4′ ⏱| FINALIZA EL COMPROMISO EN EL CAMPÍN. 🇦🇹#SFExAMÉ pic.twitter.com/ZIJ3l5eP94 — América de Cali (@AmericadeCali) August 30, 2021