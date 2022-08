La Policía reportó que fue hallada sin vida una joven de apenas 21 años de edad en El Bagre, Antioquia.

El hallazgo se dio en el corregimiento Puerto Claver, vereda San Carlos.

La joven, estuvo por varios días desaparecida, pero antes, según personas allegadas a ella estuvo involucrada en una riña con una pareja y, al parecer, uno de ellos la habría amenazado.

Esta versión es materia de investigación por parte de las autoridades.

No obstante, días antes de morir la joven habría escrito en sus redes sociales lo que habría sucedido e hizo responsable a estas dos personas, si algo le llegaba a suceder.

«Ella manda al señor a agredirme y él me manda a desocupar el pueblo y que si no me voy estaré en graves problemas con ellos. Soy consciente de lo que él me dijo y no me voy del pueblo porque yo no me meto en problemas con nadie; soy de mi trabajo a la casa y a partir de ahora les digo que si me llega a pasar algo estos dos serán los primeros sospechosos», escribió la joven.

La víctima fue identificada con el nombre de Nayra L. M. de 21 años de edad.

