“Eso le pasa por maricón”: Joven relata el hurto por parte de supuestos asesinos de población LGBTI en Medellín

En los últimos meses se ha presentado una ola de crímenes contra población LGBTI en Medellín en los que los asesinatos de jóvenes homosexuales, en circunstancias parecidas, han creado la sospecha de que se trata de una conducta sistemática.

Luego de que hallaran sin vida a Hernán Macías López en un hotel de Prado Centro el pasado 31 de marzo, comenzaron a filtrarse en redes sociales las supuestas imágenes de las cámaras de vigilancia de este lugar, donde se vería a dos hombres que habría ingresado al lugar con la víctima.

Aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades, diferentes personas aseguran haber identificado a los dos sujetos.

Minuto30 tuvo acceso a la denuncia ante la Fiscalía de un joven que indica que los dos hombres que en redes sociales han acusado de ser los supuestos asesinos de Hernán Macías, fueron quienes lo robaron en marzo.

El joven puso una denuncia por hurto señalando que en la noche del pasado 18 de marzo utilizaba la aplicación Grindr, comúnmente usada por la población LGBTI en la ciudad.

Allí vio a un hombre que aseguraba llamarse Reinel Jesús y que en su descripción de la aplicación decía ser «vergón. Me gustan las perras aguantadoras». Como este estaba cerca de la casa del joven, cuadraron encontrarse.

Reinel Jesús lo habría recogido en su casa en un Renault Clio, no solo ocupado por él sino también por un hombre “más flaco y alto que él pero también de tez morena”. De allí recorrieron varias partes de la ciudad, llegando a Robledo, donde detuvieron el carro.

Quien estaba manejando se montó en la parte de atrás del carro donde estaba el joven denunciante con el otro sujeto, en ese momento Reinel Jesús lo habría ahorcado con su brazo mientras el conductor le decía que no se moviera y le piden el celular y la clave.

Luego lo sacaron del carro apuntándole con un arma de fuego y cuando el joven se estaba yendo le empezaron a gritar insultos homofóbicos como “eso le pasa por maricón”.

Al rastrear su celular, el joven se percató de que los dos sujetos pararon cerca al Hotel Nutibara, por la calle Maracaibo y desde este estaban haciendo un pedido a Rappi por aproximadamente $ 600.000 donde se incluían artículos de aseo personal y leche Klim.

Finalmente, en la denuncia, el joven expresa que el suceso lo dejó “temblando, paralizado, asustado y llorando” y que su “salud mental se vio comprometida”.

no conozco la veracidad de el pantallazo de la cámara de seguridad. lo que sí sé es que estas dos personas fueron las que me robaron el celular, me metieron a un carro a la fuerza donde dijeron que si no cooperaba me desaparecían y después me tiraron del mismo diciéndo (sigue) pic.twitter.com/esJtQnd4nE

— álex (@visajosx) April 4, 2022