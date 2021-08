VIDEO: ¡Pilas con lo que recibe! Joven quedó paralizada tras beber un trago que le ofrecieron en un bar

Una joven de 18 años de edad, identificada como Millie Taplin, fue la protagonista de un aterrador momento cuando salió de rumba con sus amigas el pasado sábado 31 de julio a ‘MooMoo’, una discoteca ubicada en Essex, Inglaterra.

Al interior de la discoteca, un sujeto se acercó a Taplin para ofrecerle supuestamente una mezcla de Vodka y limonada: “Prueba esto” le dijo, y al pasar cinco minutos comenzó a sentirse muy mal, según indican las primeras versiones.

La joven comenzó a vomitar, y poco a poco sus manos y pies empezaron a quedar paralizados, y tampoco podía moverse ni hablar. Sus amigos llamaron de inmediato a su hermana mayor, quien llegó al lugar para trasladar a Tapin al hospital, así lo informó El Tiempo.

Carie Tapin, madre de la joven, publicó un video donde se aprecia como se encontraba su hija en el hospital. “Es absolutamente horrible. Parecía poseída. La estaba mirando y pensé, ‘qué diablos le dieron’, porque nunca había visto algo así en mi vida. Estaba completamente congelada, sus manos eran como garras”, narró Taplin al medio británico ‘Mirror’.

Además, la angustiada madre decidió publicar la historia de la joven a través de su cuenta de Facebook, con el fin de enviar un mensaje a las adolescentes para que no les pase lo mismo que a su hija. “Por favor, sean cuidadosos cuando salgan. Mi hija fue muy afortunada porque sus amigos actuaron correctamente”, escribió en otra publicación de Facebook.

Millie fue dada de alta desde el domingo y se encuentra recuperándose. Las autoridades abrieron una investigación para dar con el paradero del responsable.

A mum is warning parents and nightclub goers after her daughter was allegedly “spiked” in a Southend venue, causing her to be rushed to hospital in this shocking state.

18-year-old Millie Taplin was enjoying her first night out in Southend since turning

Cc @YourSouthend pic.twitter.com/xnaCaz3jey

— London & UK Crime (@CrimeLdn) August 2, 2021