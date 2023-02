[VIDEO] Una joven en Medellín denunció que un conductor por aplicación la abusó

Una joven dio a conocer a través de las redes sociales la terrible experiencia que vivió tras subirse a un vehículo que solicitó en una aplicación.

Video tomado de Denuncias Antioquia.

Dijo que desde que se subió al vehículo, el conductor comenzó a hacerle preguntas incomodas y que en cuestión de segundos ya la estaba manoseando.

«Me tocó acá, era muy raro, no era capaz de quitarme y después me empezó a tocar», narró la joven.

Su publicación rápidamente comenzó a viralizarse y otras mujeres sorpresivamente dieron a conocer que les que había ocurrido igual y con el mismo sujeto.

Las mujeres escribieron, «a mi me pasó exactamente lo mismo con él y me hice la loca llamando a mi mamá para sentirme segura. También hice que me dejara en otro lugar que no era mi casa», otra de ellas también comentó, «vi tu publicación, me sucedió lo mismo hace una semana», otra mujer más se sumó y dijo, «a mi me transportó una vez, dijo que era fisioterapeuta y me empezó a tocar el cuello para ver si estaba estresada, sentí que me iba a violar«, una más añadió, «te cuento que yo pasé exactamente por lo mismo con el mismo sujeto (…) reaccioné y me bajé llorando».

Fueron más de 6 mujeres las que señalaron al mismo sujeto, indicando que también las habría intimidado y abusado. Algunas de ellas indicaron que ya le habrían instaurado el respectivo denuncio ante la Fiscalía General de la Nación.

Autoridades investigan.