¡Qué horror! Joven habría estrangulado a su novio teniendo sexo y luego lo desmembró

Un macabro hecho se registró en el condado de New York, Suffolk, en Estados Unidos, donde una joven de 24 años de edad, habría estrangulado a su novio mientras tenían sexo y luego lo desmembró.

Y es que según recogieron medios internacionales, el hecho ocurrió el pasado 23 de febrero, cuando la madre de la víctima escuchó un ruido en la vivienda, bajó al sótano de la misma y encontró una escena aterradora: la cabeza de su hijo estaba dentro de un balde.

Luego de que las autoridades fueran alertadas del atroz hecho, salieron a buscar a la joven, pues era la última persona que había estado con la víctima, cuando fue recogerlo el día anterior a su casa.

Las autoridades encontraron a la joven en una casa y estaba con una camiseta untada de sangre, al igual que sus manos; además, tenía rasguños.

La joven habría confesado que ella y su novio estaban consumiendo drogas y, aunque en un principio negó su responsabilidad en el crimen, luego detalló que estaban teniendo sexo y que la estrangulación era una práctica frecuente en ellos cuando tenían dichos encuentros.

Sin embargo, en este encuentro sexual la joven manifestó que se volvió «loca» y lo estranguló con una cadena de metal, luego lo decapitó con un cuchillo y después lo desmembró, dejando partes de su cuerpo en bolsas de plástico.

La joven fue imputada por los delitos de «homicidio en primer grado, mutilación de un cadáver y agresión sexual en tercer grado» y está a disposición de las autoridades.

Taylor D. Schabusiness, 24, is charged with 1st Degree Intentional Homicide, Mutilating a Corpse and 3rd Degree Sexual Assault. pic.twitter.com/kQPZV3YnSA

— gbcrimereports (@GBCrimeReports) March 1, 2022