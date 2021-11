Un joven se enojó con sus jefes porque no lo dejaron ir maquillado al trabajo

En su cuenta en Twitter, un joven aseguró sentirse discriminado, pues los jefes de la empresa para la que trabaja, no le habrían permitido ir con maquillaje.

«Y es que de verdad si yo hubiera visto que en el contrato se específica que ni hombres ni mujeres pueden venir con maquillaje no la haría de pedo, pero de verdad, hasta sombras les he visto a mis compañeras. Entonces, ¿Por qué yo no?», escribió el joven.

El joven aseguró que denunció ante las autoridades competentes a los directivos de la empresa para la que trabaja, por la supuesta discriminación que dijo sentir, Aseguró que en repetidas ocasiones sus superiores se refirieron de manera poco asertiva sobre su maquillaje.

Contó que un día, decidió usar un delineador de color, que según él, era poco visible pero la reacción que tuvo su jefe al verlo, le molestó, dijo, «cuando se me quedó viendo y me dijo de forma muy fría y cortante: «no puedes venir así, y te encargo que no vuelvas a venir así»,narró el empleado.

El joven aseguró que hubo una segunda ocasión en la que también le habrían hablado fuerte, «Y me dice tal cual: ese maquillaje, ya se te había dicho que no puedes venir así. Hazme el favor de despintarte»,puntualizó.

Incluso contó que luego de estos dos episodios, lo habrían asignado en horarios no convencionales, según él, para que clientes o sus otros compañeros no lo vieran, y que ante esta situación, habría decidido demandarlos.

