Joven duerme en el cementerio de Quibdó y su madre angustiada suplica ayuda para poder sacarlo de allí

En las últimas horas, una madre angustiada llegó hasta el cementerio San José de Quibdó para verificar el estado en el que se encuentra su hijo, quien ha estado durmiendo hace varias semanas en el lugar.

La mujer le narró al medio de comunicación CNC Noticias, que su hijo quien ya está en condición de calle, está así por su adicción a las drogas y que requiere ayuda urgente.

La madre dijo que desde que se enteró que su hijo estaba en esa situación fue a verlo y que por fortuna llegaron funcionarios de la Alcaldía quienes lo trasladaron a un centro médico pero se les escapó, «yo hable con la Psiquiatra, dijo que se le dio pase para el mental y ahora resulta que no hay cama y el hijo mío me lo están estropeando, hoy fui al cementerio y está todo hinchado con la boca ladeada y es una situación que duele», dijo la mujer.

Contó aunque no sabe quien lo agredió, si tiene claro que quiere sacar a su hijo urgentemente de allí. «El no está loco, la verdad el loco no está pero si debe tener alguito en la cabeza porque desde que esté durmiendo en el cementerio no es cosa normal».

Y añadió, «que si me pueden colaborar para sacar a mi hijo del cementerio para llevarlo al mental porque la verdad lo están estropeado».

Le podría interesar:

Profesor reportado como desaparecido fue encontrado sepultado en su propia casa |Minuto30 https://t.co/3hkk6wMqIy — Minuto30.com (@minuto30com) December 3, 2021