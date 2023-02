Joven de 21 años murió en reconocido bar de Bogotá, familia cree que hubo negligencia

Este domingo se presentó un raro y confuso hecho en un reconocido bar de Bogotá donde murió una joven de 21 años, por causas que aún continúan siendo materia de investigación.

En una entrevista a un medio local, la hermana de la fallecida, dice que la joven salió de su casa a encontrarse con un amigo para ir a compartir en ese bar, pero que a eso de la 1:10 de la mañana, les informaron que estaba en un hospital y al llegar, ya estaba sin vida.

“Ella estaba tomando y de un momento se levantó y cayó al sofá donde estaba con el muchacho y comenzó a vomitar y ellos comenzaron a meterle los dedos a la boquita para que vomitara” Relató la hermana de la fallecida

La mujer afirma que en el hospital manifestaron que su hermana había llegado sin signos vitales, pero creen que no hubo una atención oportuna de su parte para salvarle la vida a su hermana.

Manifiesta además, que lo extraño de esta situación es que el personal del bar fue quien la llevó a la clínica en un taxi y no dijeron nada, ni tampoco esperaron a al amigo con el que se encontraba.

“El bar no se ha pronunciado, no nos hicieron ningún acompañamiento, no preguntaron por mi hermana. El administrador o los administradores o los dueños del bar, no sé, la sacan de allá la montan en un taxi, no esperaron que el amigo llegara y la llevara en la camioneta, sino que simplemente la sacaron y se lo llevaron” relató su hermana.

Esta mujer pretende que el caso de su hermana se esclarezca y que el bar dónde comenzó todo muestre las cámaras para poder ayudar en la investigación.

Vea más noticias de Bogotá