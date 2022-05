[Video] Una joven se armó de valor y contó que cuando era niña fue violada por una mujer y el esposo

Una joven, oriunda del municipio de Apartadó, Antioquia, decidió hacer una grabación para contar que cuando era niña fue violada por una mujer y su esposo a quienes consideraba sus amigos.

Video: Cortesía

«Cuando tenía 14 años fui violada por un hombre y una mujer que yo pensaba que eran mis amigos, con esto quiero decir que como mujeres no debemos confiar en todo el mundo y si eres una mujer que tiene hija no la deje que se quede en casa de amigas o de amigos porque hay gente mala», contó.

La joven contó que desde su nacimiento fue abandonada por sus padres por lo que se crio con su abuela en medio de la carencia económica, cuando los conoció se acercó a ellos, dice que iba constátenme a la casa de la pareja porque era la única forma que tenía para ver televisión.

la joven cuenta que llegaron de una fiesta y la violaron

La pareja vivía en una vivienda ubicada en la calle 5 del barrio Alfonso López de Apartadó y que esa noche le dijeron que fuera.

«Un día me dicen que les cuide la niña que ellos tenían mientras ellos salen a una fiesta, cuando llegan tipo 1 de la mañana, yo despierto con una media en la boca, mis manos amarradas y un cuchillo apuntándome en el cuello y me dicen que si me movía me mataban», narró.

La joven añadió, «ella me empieza a tocar a besar y él empieza a abusar de mi también (llora) ellos hacen conmigo lo que ellos quieren».

Con la voz entrecortada dice que en medio de su miedo y una oración a Dios logró desatarse, encontrar las llaves y huir desnuda del lugar, muy cerca de allí, una adulta mayor la socorrió, le dio ropa y zapatos. Al amanecer llegó a su casa y le contó todo a la abuela, dice la iba a llevar al hospital para que la examinaran e interponer la denuncia pero justo en ese momento ellos llegaron.

Dice que con cuchillos las amenazaron, pero no las amedrentaron, junto a su abuela, los denunciaron pero cuando los fueron a buscar, ellos ya se habían ido.

Contó que la persiguieron un tiempo pero que ya nunca más los volvió a ver.

Su vida no volvió a ser la misma, la joven cayó en las drogas y el alcohol, «en mis pensamientos estaba en encontrarlos y matarlos», dijo.

Y añadió, «fue duro para mi, fue difícil, me volví una porquería porque yo quería olvidar eso, pero mentira, el único que puede llenar ese vacío es Jesucristo».

Una noche, cuando estaba drogada escuchó un culto que, según cuenta, la ayudó a enrutar y hoy da testimonio de vida.

«Lo que más me ha dolido no ha sido que mi papá y mi mamá me dejaran sino haber sido abusada sexualmente, eso es algo que no deseo a nadie (…) yo no quiero que haya más mujeres abusadas en el mundo», puntualizó la joven.

