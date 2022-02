[Video] «Madre te pido que me perdones. Te amo demasiado», joven le cantó a su madre y luego lo mataron

Se ha viralizado un video de un joven cantándole una conmovedora canción a su madre. Lo trágico de este hecho, es que este mismo joven fue asesinado la noche del 31 de enero en el municipio de Chigorodó, Antioquia.

Video: La Chiva de Urabá

El cuerpo de Mario O. fue hallado baleado en el sector conocido como ‘Champitas’; versiones aseguran que el joven fue llevado a las malas a este sector y ultimado por desconocidos que huyeron en moto.

El joven alcanzó a publicar un video en el que él mismo se graba y canta una canción dedicada a las madres pero que también hace una fuerte reflexión a los jóvenes que no andan en buenos caminos, la publicación la hizo en su perfil de Facebook el 18 de noviembre de 2021.

El joven no solo le dedicó la canción a las madres sino también a los jóvenes en malos pasos

Él cantó, «madre te amo tanto, no se que pasa, no se cómo diablos te dejé sola en la casa, si hubiera escuchado tus consejos no estuviera escribiéndote esta canción desde tan lejos; eres tú lo único, no me abandones te pido por favor madre mía que me perdones, gracias por no haberme desamparado y no abandonarme en los momentos más helados».

Y siguió, «gracias por cuidarme y darme tu bendición en esta canción te pido que me perdones, te amo demasiado eres lo único que tengo no se cómo vine a meterme en este cuento, la delincuencia no es nada bonito mientras tu consumes en la casa esta solita, pensándote a ti: dónde estará mi nene que es lo que le hará falta o que es lo que no tiene y, nosotros en la calle creyéndonos los más pillos tu mamá ya está en la casa ya cogió los cigarrillos porque ya es de madrugada y él nada que aparece dándole preocupaciones que no se merece».

También dijo, «madre si supieras como estoy de arrepentido pensando en todo lo que hice con mis amigos, en las mujeres y las drogas yo estaba pendiente y en la esquina mantenía con los delincuentes (…)».

Las autoridades investigan los móviles del crimen.

