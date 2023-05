Video. Capturan a joven de 20 años del cartel de los más buscados en Cúcuta por homicidio

in

La Policía Nacional logró la captura de un sujeto perteneciente al cartel de los más buscados en Cúcuta. Los hechos se dieron en la vereda Portachuelos del municipio de Girardota.

Patrulleros en labores de registro y control, solicitaron los papeles de un joven de 20 años detenido en la vía, pero el sujeto no portaba los documentos. Los uniformados informaron que el hombre manifestó que no tenía y que no se sabía el número de la cédula; por lo que se le traslado a las instalaciones policiales.

Allí se le hizo una identificación con huellas dactilares, como resultado apareció una orden de captura solicitada por Juzgado Quinto Penal Municipal de Cúcuta, por el delito de homicidio agravado.

Al parecer el joven es el responsable del homicidio de un hincha del equipo local de la ciudad; crimen que fue cometido el 2 de julio del 2022.

Ahora el sujeto quedó en manos de las autoridades.

Cartel de los más buscado Cúcuta



