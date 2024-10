Un joven buzo compartió una experiencia aterradora en sus redes sociales. Se trató del momento en que fue atacado por un tiburón en Australia.

Matteo Mariotti de nacionalidad Italiana, logró grabar el momento exacto que tuvo un encuentro con un tiburón, y con mucha determinación y suerte pudo escapar del ataque.

En el video se puede ver como el joven buzo es sumergido por el tiburón. Mariotti logró llegar nadando hasta la orilla en donde fue auxiliado por su amigo.

Dado la gravedad de la mordedura en una de sus extremidades, los médicos le amputaron la pierna izquierda, debajo de su rodilla.

“Mis héroes, me dan fuerzas para seguir adelante con sus mensajes y llamadas. Mi único sueño es volver a verlos. Perdonen si no les puedo contestar, pero estoy muy cansado y me duele la cabeza». Se lee en el mensaje acompañado del video en Instagram.

El joven indicó que a pesar de haber sufrido está situación en donde enfrentó a la muerte. Él es feliz y valora cada momento de su vida.

