En redes sociales se hizo viral un nostálgico video, donde se le ve a un joven de un colegio de El Salvador, bailar en su graduación con un retrato de su madre que falleció.

La grabación, que ha sido compartida en TikTok, por una usuaria llamada Carmen Segovia, muestra a varios estudiantes bailando en pareja, mientras que un alumno llamado Cristóbal, entre lágrimas, carga un cuadro con la foto de su mamá y mientras hace sus pasos de vals.

Sigue al canal Virales en minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzQXbfAu3aZ7d6vHA3g

Es tan conmovedor este momento, que sus compañeros deciden rodearlo y darle un fuerte abrazo.

Asimismo, usuarios aprovechan para dejarle buenos mensajes, esperanzadores a este joven, quién además mencionan fue uno de los mejores estudiantes de su clase.

“Cristóbal, no conozco tu historia, pero me emocioné hasta el alma”, «Cristóbal no puedo ver el video sin que me salgan las lágrimas. Fuerza guerrero tú mamita desde el cielo te dice estoy orgullosa de ti hijo». “fuerza Cristóbal, sé lo que se siente perder una madre”, “no puedo ver el video sin que me salgan las lágrimas”.

Lo más lindo de esto, es que Cristóbal, leyó estos comentarios y les contestó: “He quedado sorprendido, no estaba enterado de este video. Quiero agradecer a todas las personas por sus comentarios y sus hermosas palabras”.

Vea más noticias Internacionales.