José Miel eliminado de la Casa de los Famosos una»Jaula de Víboras» según él y se salvó gracias a la tolerancia.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

El quinto eliminado de la Casa de los Famosos, no dejó títere sin cabeza al salir de la misma. José Miel, expresó que «Nataly Umaña es una morronga» y al mismo tiempo, hizo una reflexión sobre lo vivido allí. «Él ya sabía por la nomina de postulados donde tenía una patica adentro y otra afuera». Donde extrañaba el exterior y sus redes. “Lo más valioso de todo fue aprender el valor de la tolerancia. Creo que esa lección la llevaré siempre en mi corazón. Aprender a tolerar a los demás, a entender sus diferencias y a aceptar que cada persona tiene su propia personalidad; es algo que ahora entiendo y que es fundamental para la convivencia” dijo. Pero no se quedó tranquilo y expresó … «no es una casa llena de locos es una jaula llena de víboras y hienas«. Por eso no buscó peleas.

«Melfi y Natali es una estrategia comercial» José Miel / La Casa de los Famosos

No era tanta la miel

«José Miel quiso irse ya que las peleas por desayuno, almuerzo y comida» fueron bravas y en su contrato no decía que iba a aguantar hambre. Para él alimentarse con «café, maní y gaseosa fue complicado además de sobrevivir a la cochinada de los compañeros que no tenían decencia. La Casa de los Famosos no es un lugar rosa. «Fue un contrato jugoso y por eso acepté, no sabía que este barco se iba a mantener así». Con una dinámica de canciones, dijo que Julian Trujillo es un amigo, Juan David «traicionero y mentiroso«, Marta Isabel «una baracunatana» y Nataly Umaña «rata inmunda, animal rastrero, escoria …» como la famosa canción.

Para José Miel, Marta Isabel Bolaños, Colutauro y Alfredo Redes serán seguros finalistas, ahora la idea es verlos. «El primo de la Abejita Maya», tiene muchas ofertas como los musicales «La Hija del Mariachi», «Mama Mía el Musical» y otros realitys internacionales de bailes entre otros.

José Miel y sus verdades de la Casa de los Famosos



Lee más noticias del entretenimiento