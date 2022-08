Alfredo Saade acusa a José Félix Lafaurie de incitar a conformar “nuevo grupo paramilitar”

in

El exprecandidato presidencial y pastor Alfredo Saade acusó a José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan y esposo de María Fernanda Cabal, de invitar a ganadores del sur del Cesar a conformar “nuevo grupo paramilitar”.

Saade, quien apoyó a Gustavo Petro durante su campaña presidencial, publicó un video de José Félix Lafaurie en el que se dirige a ganaderos del sur del Cesar diciéndoles que se cuiden porque vienen “tiempos difíciles” que requieren organizarse para conformar un grupo de “reacción solidaria inmediata”.

Este grupo estaría “para que cuando haya perturbación de la propiedad inmediatamente todo el mundo acuda a apoyar al ganadero afectado”.

La invitación, al parecer, fue asociada por Saade con la forma en como se ha documentado que grupos de autodefensas se convirtieron en paramilitares.

No obstante, en el video José Félix Lafaurie no explica cómo se daría la ayuda “solidaria” para proteger la propiedad privada de los ganaderos y hasta el momento no ha respondido a los señalamientos hechos por Alfredo Saade, ni se ha confirmado en qué fecha y lugar fue grabado.

