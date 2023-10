Buscan a José Adolfo Soto Giraldo, estaba en Támesis

in

José Adolfo Soto Giraldo, de 36 años, está desaparecido desde el 17 de marzo de 2023, fue visto por última vez en el municipio de Támesis, Antioquia.

El hombre es de contextura: media, contorno ovalado, color piel: trigueño, particularidad cara: ninguna, calvicie: no, longitud cabello: corto, cabello: corto, color cabello: negro, color ojos: cafés, tamaño ojos: pequeños, particularidad ojos: ninguna, nariz: achatada, boca tamaño: mediana, labios gruesos, barba: no, bigote: no, orejas: lóbulo separado.

Si usted conoce el paradero de José Adolfo Soto Giraldo por favor llamar al número de la Fiscalía 5903108 EXT – 40071 y al celular 3185324139.

