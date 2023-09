Jordi Martín: Piqué está detrás «para que hablen mal de Shakira»

in

Jordi Martín el paparazzi que destapó infidelidad de Piqué, afirmó que el ex está detrás «para que hablen mal de Shakira».

En los últimos días, ha sido muy curioso que el Canal Español «TeleCinco» en varios de sus espacios, vengan presentando comentarios de ex trabajadores de Shakira y presentadores con palabras despectivas. Todo parece indicar que «está mano negra» obedece a un contrato con Piqué y el medio para que hablen mal de la cantante. Jordi Martín a quien se le atribuye la revelación de la infidelidad del ex jugador, dijo en el programa «Amor y Fuego» que: «Gerald Piqué es el señor de la King League, que cierra contrato con TeleCinco y que causalidad (toda la gente que raja de Shakira) sale en TeleCinco. Ya basta». El mismo comunicador dijo que tiene línea directa con ex trabajadores de ella que llevan 13 años con ella «y nunca hablan mal de ella».

JORDI MARTÍN HABLA DE SHAKIRA EL JEFE, PIQUÉ y SU EX SUEGRO



