Las redes sociales reviven un momento de Johnny Knoxville de Jackass quien se refirió a la moda de jeans del presidente Petro en el 2018.

«Jackass» el show de televisión del Canal MTV, lanzó a la fama a un grupo de locos que se retaban en «peligrosos números de saltos», explosiones y bromas pesadas«. Sus locuras los hicieron famosos y en especial la imagen del el cocreador y la estrella principal Johnny Knoxville. Las redes sociales reviven un momento que hace seis años, el actor sin saber quien era Petro compartió una foto de un jean que usaba el político en la campaña del 2018. Tal vez el actor nunca imaginó que años más tarde el hombre de la foto sería el presidente de Colombia, quien es amigo de la moda de grandes diseñadores y marcas.

El mensaje con el que Knoxville etiquetó la foto, tuvo su toque de humor: «¡Triunfo de la moda! El matrimonio perfecto de la costura de la cremallera y la hebilla de cinturón. #HechoParaElPlacer«. Leyendo los comentarios de ese entonces y los nuevos, no faltaron los insultos al actor y divertidos por la foto de la costura del jean además de la correa. No faltaron los que no sabían quien era el personaje del pantalón y si era real o una de las bromas a las cuales Johnny Knoxville, tiene acostumbrados a los seguidores de «Jackass» que ha sido también llevada a la gran pantalla como película.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Johnny Knoxville (@johnnyknoxville)

