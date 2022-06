Joe Biden pide que se prohíban las armas de asalto en Estados Unidos

Ante el aumento de tiroteos en Estados Unidos, el presidente Joe Biden habló sobre la necesidad de que se prohíban las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad.

La preocupación fue manifestada este jueves por medio de un discurso, horas después de que se presentara un tiroteo en un cementerio de Wisconsin, el tercero tan solo en esta semana.

Asimismo, el presidente expresó que si no es posible la prohibición de este tipo de armas debería aumentarse la edad en la que se es permitido comprar armas.

Es decir, que se puedan comprar no a los 18 años sino a partir de los 21.

También habló de que se debe reforzar la verificación de antecedentes a quienes deseen adquirirlas.

Cabe mencionar que el presidente de Estados Unidos expuso que desde el 2004 en el que se permitió de nuevo obtener armas de asalto aumentaron los casos de tiroteos masivos.

We need to:

Ban assault weapons — and if we can’t, then we should raise the age to purchase them from 18 to 21.

Ban high-capacity magazines.

Strengthen background checks.

Enact safe storage laws and red flag laws.

Repeal gun manufacturers’ immunity from liability.

— President Biden (@POTUS) June 2, 2022