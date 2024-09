JK Rowling está lista para dar la pelea ante el acoso de «Presentadora Trans» que la acusa por una posición de pensamiento.

India Willoughby quien se hiciera famosa por haber participado en el reality «Gran Hermano», se la montó a JK Rowling y acusó con demandarla. De acuerdo a la presentadora trans, su demanda se basa en «crímenes de odio» por haberse referido a ella como un hombre. Debido a que la escritora tiene muy bien defino en sus convicciones «la definición de mujer» y no le gustó a la celebridad esta visión.

Esta confrontación comenzó en redes sociales que, al responder los ataques de la presentadora trans, la trató de «obsesiva» acrecentando un odio visceral contra JK Rowling. Ahora las autoridades se comunicaron con la escritora ante la demanda recibida por la policía de Northumbria de parte de India Willoughby. Por esto motivo la creadora de Harry Potter está lista para dar la pelea. Ya que en sus propias palabras, tiene un as bajo la manga. “Hace algún tiempo, mis abogados me dijeron que no sólo tenía un caso claramente ganable contra India Willoughby por difamación, sino que su obsesiva persecución contra mí durante los últimos años podría alcanzar el umbral legal para el acoso”. Así que Rowling tiene ganada la batalla jurídica por más paleta que esta haga y se apoye en con el colectivo trans del Reino Unido.

Cabe recordar que este suceso también tuvo su origen cuando en covid, JK Rowling escribiera en «X» en tiempos post covid: «Creando un mundo más equitativo post Covid-19 para las personas que menstrúan”. Y un juego de palabras sobre que muchos habían olvidado la palabra mujer por una combinación extraña.

Harry Potter vuelve

Actualmente, JK Rowling se encuentra inmersa en lo que será la serie de HBO Max que traerá de nuevo la aventuras del joven mago con un nuevo casting. Será un reboot en el que sería productora ejecutiva de la serie. Es de amplio conocimiento que ella no se habla con algunos de los actores originales, quienes ante sus declaraciones que molestaron al colectivo trans del Reino Unido se alejaron de ella tomando distancia.

