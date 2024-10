El presentador Jimmy Kimmel bravo por vincularlo con Jeffrey Epstein y afirma que demandará a un deportista por un comentario.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25</a

El presentador del programa de entrevistas del espacio «Jimmy Kimmel Live» está bravo y molesto por lo que desestimó cualquier conexión con Epstein. Es una «tontería claramente falsa» la afirmación lanzada por el Mariscal de Campo de los New York Jets, quien abrió la boca y sin tener pruebas, ante el run run de un listado que se revelaría este 3 de enero. En redes asoció al Jimmy Kimmel presentador del Talk Show de Entrevistas. Cables internacionales y portales americanos, afirman que la jueza de distrito Loretta Preska publicará más de 200 nombres. Los cuales se cree que están asociados con el delincuente sexual Epstein que se ahorcó dentro de su celda en la cárcel del Centro Correccional Metropolitano de la ciudad de Nueva York en agosto de 2019. Fue Aron Rodgers el deportista que en un Talk de ESPN ante varios espectadores donde dijo: que reventará «una especie de botella» cuando se publique la lista de asociados de Epstein y sugirió que nombrarán a Jimmy Kimmel. Y cómo si fuera cierto dijo que lo celebrará destapando una botella.

NEW: Quarterback Aaron Rodgers says he will pop «some sort of bottle» when the Epstein associates list is released and suggests Jimmy Kimmel will be named.

Everyone is excited

“There’s a lot of people, including Jimmy Kimmel are really hoping that doesn’t come out.”

“I’ll… pic.twitter.com/JRzjznVM7T

— Collin Rugg (@CollinRugg) January 2, 2024