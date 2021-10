VIDEO: ¿Es gay? Jhonny Rivera respondió porqué no hace pública su vida amorosa

Durante una charla con Aida Victoria, el cantante de música popular Jhonny Rivera, respondió a varias preguntas sobre su vida personal y amorosa.

Entre los interrogantes, sus seguidores le preguntaron si es gay, pues el artista no hace pública su vida sentimental, pero tampoco se le ha visto acompañado de ninguna mujer durante eventos o conciertos, por lo que ha generado dudas respecto a su inclinación sexual.

«He tenido relaciones pero ustedes no han sabido, porque personalmente he pensado que las relaciones deben ser al gusto mío no al gusto de ustedes», respondió inicialmente Jhonny Rivera.

Además, el artista añadió que «Yo les he dicho mil veces que no, me encantan, me fascinan las mujeres, si fuera gay se los diría», puntualizó.

Entre tanto, le preguntaron si le gusta la mamá de Yina Calderón, quien ha manifestado en varias ocasiones la admiración que siente por el artista, a lo que él respondió que simplemente es una fan.

Esto fue lo que respondió Jhonny Rivera

