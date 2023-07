VIDEO. ¡Muy tragado! Jhonny Rivera confirmó su relación con Jenny López

in

Sin dar muchos detalles, el cantante de música popular Jhonny Rivera confirmó su relación con la joven 29 años menor que él.

Por medio de sus estados de Instagram, el cantante se refirió al amorío que tiene con la también cantante Jenny López, quien hace poco contó detalles de cómo empezó su relación con el intérprete de ‘Te Amo En Silencio’.

“Yo no quería hablar de este tema porque la verdad, yo qué voy a discutir con alguien que tiene la razón; ah, que usted está muy viejo para ella… ¿Cómo le voy a decir que no? Si eso es verdad. Hay una diferencia de edad muy grande, tiene toda la razón. Esto no lo puedo normalizar”, dijo por medio de las historias.

