VIDEO: ¡Lo tienen desesperado! Jhonny Rivera no sabe qué hacer con la gente que sigue pidiéndole plata

El cantante de música popular, Jhonny Rivera, reveló que las personas continúan yendo hasta su casa a pedirle ayuda económica, por lo que ya no sabe cómo manejar la situación.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de ‘Me Tragaba Tus Mentiras’, explicó que pese a que hace un tiempo tomó la decisión de no seguir atendiendo a las personas que iban a su casa a pedirle ayuda, el problema continúa.

«Llega gente a la puerta de la finca, que vienen a hablar conmigo para que los apoye en su carrera, para que los ayude para el arriendo, y yo dije no voy a volver a atender (…) Lo tomé como una decisión, y siguen llegando», manifestó el artista.

Asimismo, Jhonny Rivera mencionó que recibió muchas críticas luego de que decidió construir un muro, pues las personas le estaba dañando una parte de la finca y le gritaban desde la entrada para que él saliera.

«Tuve que hacer un muro de punta a punta, y me criticaron, me dieron madera y me trataron de zalamero», expresó el artista.

Finalmente, Jhonny contó que una persona fue a pedirle plata para el arriendo, asegurando que la única persona que lo podía ayudar era él. «Si yo le doy lo del arriendo, mañana tengo a cuatro y cinco personas más ahí. ¿Qué hago?», puntualizó Rivera, pidiendo la ayuda de sus seguidores para saber cómo manejar la situación.

Esto dijo Jhonny Rivera

#Colombia 🇨🇴 El cantante de música popular @jhonnyrivera, reveló en un video que sigue recibiendo visitas inesperadas en la puerta de su casa. ¿Ustedes qué le recomendarían al cantante colombiano? 🤔 pic.twitter.com/ZVl3xOt0ou — TodosPorCali Noticias (@TodosporCali_) October 14, 2021

