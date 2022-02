Este lunes, 21 de febrero, Jhonathan Restrepo del Androni alcanzó la tercera posición en la segunda etapa de la competencia, lo que hace que se destaque cada vez más en el Tour de Ruanda. De igual forma, conserva la segunda casilla en la clasificación general, a tan solo seis segundos del francés Alexandre Geniez.

El francés Sandy Dujardin de Total Energies se ha coronado como el vencedor al esprint de esta etapa, que se ha desarrollado a través de 148,3 km entre Kigali y Rwamagana.

Geniez el vencedor del prólogo que inauguró la prueba el pasado domingo se mantuvo al frente de la clasificación general. Está por encima de Restrepo por 5 segundos y de Dujardin por 7.

Este martes, 22 de febrero, la siguiente etapa llevará al pelotón de Kigali a Rubavu, a través de 155 km, un camino curvo que podría dar juego a los aventureros.

#TdRwanda22 Prologue – Podium Photos

King of Mountains jersey sponsored by @Cogebanque1 @JhonatanRVal ( @DHAndroniTeam) will wear the orange jersey on the 1st stage

The colombian bullet who notched 5 stage wins on Tour du Rwanda missed the 6th (record) by 6sec pic.twitter.com/pPAYZnrWfZ

— (@tour_du_Rwanda) February 20, 2022