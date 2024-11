Pamplona, 21 ene (EFE).- El jugador de Osasuna Jesús Areso ha asegurado que verá "muchas veces" su golazo desde la esquina del córner ante el Getafe, un tanto que dio la victoria a su equipo en el minuto 80.

“Mi primer gol como profesional. Si me preguntas cómo quieres que sea tu debut goleador te diría esta situación. Tras un 2-2, que sirve para ganar el partido, sumar tres puntos y para marcar un auténtico golazo”, anotó con emoción el pupilo de Arrasate tras dar la victoria a los suyos con su tanto.

Areso explicó la intención inicial de la acción del 3-2: “Sinceramente, te diría que me he visto un poco apurado en el córner, no tenía otra salida y he visto que en el área no había tantos compañeros. He puesto un centro chut”.

“Desde mi perspectiva se ve muy bien porque veo el palo largo y que el balón puede entrar. Tenía la sensación de que iba a entrar, casualidad”, añadió.

“Ha sido una historia perfecta. Íbamos 2-0 por delante, se han puesto 2-2 y han tenido otra para ponerse 2-3. A partir del tercero hemos estado muy bien en defensa”, analizó el defensa de 24 años.

De su posición como carrilero o como lateral clásico, Areso afirmó sentirse cómodo en las dos: "Con cinco es toda la banda para ti y con cuatro tienes a un extremo con el que te puedes asociar”.

“Ya me lo han comentado, sobre todo Budimir. ‘Puskas, Puskas, Puskas’ y se reía. O, ojalá, pero seguro que hay auténticos golazos por ahí”, bromeó al ser preguntado sobre una posible nominación al galardón como mejor gol del año.

Por: EFE