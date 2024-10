Jessica Cediel y Jeringa «que caja deportados» de Senegal como diría Suso por no cumplir con un visado o estampillado según la presentadora.

Del humor al drama fue lo que vivieron Jessica Cediel y Jeringa, quienes como pareja en «la Vuelta al Mundo en 80 Risas», durante varias horas en Senegal. «Literal como alerta aeropuerto, un señor de 1.80 me empujó y me cogió del brazo súper fuerte. Nos quitaron las maletas, nos dejaron sin el equipaje» fueron las palabras de la presentadora en una de las entrevista de promoción al programa «Día a Día» de Caracol. De acuerdo a la pareja «el error pudo partir de un visado que el Consulado en Colombia no lo hizo, aduciendo que al llegar a Senegal se les haría«. En el aeropuerto al ver a la pareja y no ver este sello, fueron casi literalmente asediados. «Nos nos iban a dar visa pero si nos iban a dar garrote» expresó Jeringa de esta aventura que debía cumplirse con Praga. Las autoridades de forma tajante los deportó a París y allí el trato fue diferente pues entendieron la situación. Fueron cuatro días sin maletas y ambos lo tomaron como un aprendizaje de viaje.

«NOS IBAN A DAR GARROTE» JERINGA DEPORTADOS DE SENEGAL

RATING POR LAS NUBES

El programa lleva al aire 4 días en remplazo de «Yo Me Llamo», logrando mantener el liderazgo de «prime time» con 8.79, le sigue Noticias Caracol con 7.47 y Rigo (que se esperaba tomará el premio de montaña) con 7.18.

