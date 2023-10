VIDEO. Jessi Uribe se puso nostálgico en vivo y lloró por ver lo lejos que ha llegado: ‘me siento agradecido’

Jessi Uribe fue invitado hace poco al reconocido programa, Día a Día, de Caracol Televisión, y en esta oportunidad le mostró a los seguidores lo sensible que es, pues tras una pregunta de la presentadora soltó varias lágrimas.

El nostálgico momento se dio durante la emisión del programa del 20 de octubre, justo cuando las presentadoras le preguntaron, o bueno, mas bien, le hicieron recordar cómo había iniciado su carrera, esa que ahora, es tan exitosa.

Es entonces cuando Jessi no pudo contenerse y derramó varias lágrimas en vivo.

Jessi Uribe, inició contando sus primeros pasos musicales, mientras veía algunas grabaciones de su participación en uno de los programas, más exactamente de La Voz Colombia.

Mientras hablaba sobre su experiencia, no pudo evitar llorar de forma repentina sobre los logros que ha obtenido.

“Siento que me han pasado demasiadas cosas lindas en mi carrera y le doy gracias a Dios cada vez que veo esas cosas así de todo lo que he hecho porque lo he logrado con la gente porque también he sido muy guerrero para llegar a donde estoy, a pesar de tanta cosa que he pasado, la gente sabe y yo no soy solapado. La gente sabe todo lo que ha pasado en mi vida personal”.

Jessi Uribe no se contuvo en llanto en Día a día pic.twitter.com/DzaEjti58n — Ana (@PuraCensura) October 20, 2023

Vea más noticias de Entretenimiento.