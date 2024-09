Una vez más una emisora hizo que Jessi Uribe abriera la bocota y sapea honorarios de estrellas colegas del género.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

«Me Chimba Conocerte» es un espacio podcast de «La Kalle» la emisora No.1 popular en Bogotá. Allí estuvo Jessi Uribe, quien no pudo contener una pregunta sobre cuánto cobraba por show y abrió su bocota. El artista sin querer expresó que su tarifa de honorarios aproximadamente está en $90 millones de pesos y más de acuerdo a lo que recibe; monto o dato que a veces los managers no les gusta dar ya que «ante la oferta y demanda» puede variar por el marrano» o condiciones del show dicen el medio. Rivera dice que él «es un artista de lo nuevo y lo viejo por lo que está entre la mitad de otros artistas». Al picarle la lengua dijo que Luis Alberto Posada estaría en $160 melones de pesos y Jhonny Rivera sobrepasaría los $100 millones de pesos. Durante la entrevista Jessi, cayó en cuenta lo que dijo e intentó bajarle a lo dicho afirmando que «todo el dinero no se lo quedan los cantantes, sino que de ahí sale el pago para el músico y temas de producción«. En resumen los managers son los que cuadran toda la vuelta. Empresarios de conciertos terminan la negociación donde se les debe pagar el 50% para pisarlos y el 50% antes de montarse al escenario. Ojo, son honorarios libres de gastos de pasajes, hoteles y viáticos que deben correr por el empresario de conciertos que los contratan.

JESSI ABRE LA BOCOTA Y SAPEA HONORARIOS DE ARTISTAS



Lee más noticias del entretenimiento.