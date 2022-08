JEP ordena el arresto del alcalde de Cúcuta por no proteger cementerio donde hay desaparecidos

in

La JEP ordenó el arresto por dos días y una multa de cinco salarios mínimo a Jairo Yáñez, alcalde de Cúcuta, por desacatar medidas cautelares del Cementerio Central donde se presume que hay cuerpos de personas reportadas como desaparecidas.

La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP declaró que Jairo Yáñez incurrió en desacato al no prohibir la exhumación y reubicación de cuerpos de personas no identificadas (CNI) y de personas identificadas no reclamadas (CINR) en el Cementerio Central de Cúcuta.

En las medidas cautelares también estaba custodiar y conservar los cuerpos para que no se entorpeciera el proceso de identificación a la hora de exhumarlos y que hubiera un área especial para depositarlos, en bóvedas individuales, una vez se realizara la tarea.

Además, se ordenaba que cada obra o labor se realizara en el Cementerio Central de Cúcuta en relación a estos cuerpos fuera informada, así como el presupuesto asignado y el cronograma para su ejecución.

Sin embargo, la JEP resolvió que Jairo Yáñez no cumplió, así como también lo hizo José Leal David, administrador del Cementerio Central de Cúcuta, a quien se le dio un día de arresto y una mula de un salario mínimo.

