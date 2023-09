Jenni Hermoso se pregunta de qué o de quién la quiere proteger Montse Tomé

in

Pachuca (México), 18 sep (EFE).- La española Jenni Hermoso, integrante de la selección que conquistó el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, se preguntó este lunes de qué o de quién quieren protegerla al dejarla por fuera de la convocatoria de la selección para los dos primeros partidos de la Liga de Naciones.

"Me gustaría dejar algo muy claro, hoy se ha intentado argumentar que el ambiente sería inseguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme. ¿Protegerme de qué? ¿o de quién?", se preguntó la goleadora en sus redes sociales.

Hermoso ha jugado con la selección española en 69 partidos y ha marcado cuarenta goles, pero la nueva entrenadora Montse Tomé no incluyó a la jugadora en su lista para enfrentar a Suecia y Suiza con el argumento de que quiere protegerla de todo el ruido mediático generado por el beso que le dio Luis Rubiales durante la celebración por la conquista del Mundial.

Hermoso regresó hace más de una semana a México para reincorporarse a su club, Pachuca, con el que ha tenido dos breves participaciones en el torneo Apertura.

La jugadora española se declaró este lunes sorprendida por los nuevos acontecimientos alrededor de la selección.

Las campeonas mundiales divulgaron un comunicado en el que insistieron en su "voluntad de no ser convocadas por motivos justificados" para la selección femenina de fútbol, y aseguraron que estudiarán las posibles consecuencias legales a las que las expone la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) al ponerlas en una lista, luego de pedir no ser convocadas.

Hermoso comentó que llevan meses, semanas, buscando la misma protección que dentro de la RFEF no han podido encontrar, pero las mismas personas que les piden confianza son las que lanzaron una lista con jugadoras que pidieron nos ser convocadas.

"Las jugadoras tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas. Otra prueba indiscutible de que nada ha cambiado a día de hoy y que confirma la razón por la que estamos luchando y cómo lo estamos haciendo", agregó.

Jenni Hermoso, que ha tratado de mantenerse concentrada sólo en el fútbol para recuperar su forma habitual y ayudar a su equipo en el torneo Apertura, expresó apoyo a sus compañeras que, según dijo, han sido sorprendidas y forzadas a reaccionar ante otra situación lamentable, ocasionada por las personas que hoy siguen tomando decisiones dentro de la RFEF.

España se prepara para comenzar su participación en la Liga de Naciones, clasificatoria para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Este viernes debe enfrentar a Suecia en Gotemburgo y el día 26 a Suiza, en Córdoba.

Por: EFE