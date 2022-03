«Yo no me voy a prestar para esas estupideces»: Jenn Muriel habló de Yeferson Cossio

in

Tras varias horas y luego de que Yeferson Cossio publicara varios videos en los que trataba de explicar el lío amoroso en el que se encuentra, Jenn Muriel salió a través de sus estados de Instagram a decir que no se iba «a prestar para esas estupideces».

«A la gente si le gusta ver el mundo arder, qué cosa tan horrible. O sea no pueden dejar el chisme quieto, ya lo que fue fue. Ahora están inventado que yo estoy armando polémica para hacerle marketing a una supuesta canción que voy a sacar y que ellos son los protagonistas. ¿A ustedes les cabe eso en la cabeza? Yo no me voy a prestar para esas estupideces», dijo Muriel.

Aunque Cossio aseguró que no le había hecho infiel a Muriel, en redes sociales hablan de una posible infidelidad antes de que el influencer se fracturara algunas de sus extremidades. En redes sociales, dicen que el posible amorío entre Aída Victoria Merlano y Cossio se había presentado desde hace varios meses, pero hasta ahora se conoce la relación.

En los videos, Jenn Muriel aseguró que se encuentra sola en un hotel. Además, afirmó que no volverá a tener una relación amorosa con Cossio.

«Si yo no aparezco en las historias llorando es porque estoy muy feliz y todo es una farsa (…) No he querido aparecer en historias entonces cuál es la lógica», puntualizó Jenn.