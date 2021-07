¿Mucho mala paga? Jean Carlos Centeno dijo que no fiará más su trabajo

El cantante vallenato Jean Carlos Centeno, reconocido como una de las mejores voces del folclor se ha desahogado en redes sociales en relación a aquellos que le han hecho pasar situaciones incómodas al momento de pagarle lo que valen sus presentaciones.

El artista dio a conocer a sus más de 651 millones de seguidores en Instagram que está molesto por aquellos que no le pagan.

Centeno escribió, «yo puedo tener el detalle de regalarle mi canto a quien me nazca hacerlo, así la persona tenga con qué pagarme, si a mi me nace hacerlo lo hago, para eventos de emisoras, para eventos de fundaciones a beneficio de niños y adultos, para un evento social, pero hoy estoy en esos días en los que desearía ser el cielo para que nadie me pisotee, evitar así que me pasen por encima, yo no vivo de apariencias, gano, gasto, pago, regalo, presto, me deben, debo, pero cuando les cobro entonces ya mi trabajo no vale».

Jean Carlos Centeno se desahogó

Argumentó que esta decisión de no fiar más su trabajo y cobrar lo que es se debe a los compromisos y gastos a los que él y su grupo deben responder y no dan espera, puntualizó, «esto va para el que es, para los que son así, yo pienso que la música es eterna pero la garganta es un instrumento que se desgasta, eso tiene gastos de mantenimiento, la ciencia, la rama otorrinolaringológica cobra, el otorrino cobra, yo por mi parte seguiré siendo el mismo pero no el mismo pendejo».

