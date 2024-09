Palma, 30 nov (EFE).- Javier Aguirre dedica muchos minutos a responder en las ruedas de prensa a preguntas sobre su futuro en el banquillo del Mallorca, cuestionado como está por los malos resultados de un equipo que encadena nueve jornadas sin ganar y que, con solo 10 puntos en la tabla, está a dos del descenso.

El técnico mexicano considera que no proceden las preguntas sobre su continuidad al frente de la plantilla bermellona, si se tiene en cuenta de que el campeonato solo ha agotado catorce jornadas y que queda mucha Liga por delante para enmendar el rumbo.

"Llegué con el Mallorca en puestos de descenso (marzo de 2022), situación que no se vuelto a repetir en los últimos 50 partidos. ¿Por qué me preguntas sobre mi futuro a falta de 25 jornadas? Me huele mal", se defendió Aguirre tras el empate (1-1) ante el Cádiz en Son Moix.

El "Vasco" está a la defensiva y suele recurrir a su vasta experiencia para replicar a los rumores que le sitúan fuera del equipo si no gana el domingo al Alavés y la próxima semana al Sevilla, los dos en casa.

Repite a menudo que lleva quince temporadas en la Liga española y, aunque no lo dice públicamente, deja entrever que rescató al Mallorca del pozo hace un año en un dramático esprint final.

También fue el artífice del magnífico e inesperado noveno puesto y los 50 puntos con los que su equipo cerró el curso pasado.

Ahora, sin ganar en Son Moix desde junio de 2023 (3-0 al Rayo Vallecano) y acosado por las preguntas sobre su futuro en el banquillo, ve la botella media llena.

"No me siento impotente, me siento motivado. El equipo está compitiendo y el mallorquinismo no le puede reprochar nada al equipo. Agradezco a los aficionados que animaran (en el empate ante el Cádiz), no sé si se van contentos a casa, pero por lo menos ven a su equipo y les gusta lo que ven», enfatizó.

A Aguirre le han penalizado esta temporadas los errores en las áreas, como él mismo ha remarcado en más de una ocasión.

Mantiene la defensa de cinco jugadores, pero en el inicio del curso sufrió la baja por lesión del central y capitán Antonio Raillo, un baluarte atrás al igual que Pablo Maffeo, otro titular indiscutible.

La zaga bermellona ha encajado 20 goles en 14 partidos, unos números alejados del curso pasado (43 en 38 jornadas), en el que el bloque defensivo fue clave para asegurar la tercera temporada consecutiva en Primera.

El centro del campo se reforzó con Sergi Darder, ex jugador del Espanyol, para sustituir la baja del surcoreano Kang In Lee, fichado por el París Saint Germain; la adaptación del mallorquín al equipo, no obstante, está siendo más lenta de lo que se esperaba.

Tampoco ha ayudado a Aguirre la baja de entre cuatro y seis semanas de Vedat Muriqi, quien sufrió una lesión muscular en el partido Kosovo-Israel.

El ariete kosovar marcó 15 dianas la temporada pasada y su ausencia está pasando factura a la delantera, sobre todo, porque Cyle Larin sigue reñido con el gol.

El canadiense no marcado en catorce partidos de la Liga. Ha tenido que ser un canterano, el balear Abdón Prats quien sostenga al equipo con los 5 goles que ha anotado, el último de ellos, el del empate ante el Cádiz que acabó con una racha de 490 minutos sin que el Mallorca celebrara un gol.

Javier Aguirre se siente con fuerzas para sacar al equipo adelante en las próximas jornadas. Como entrenador con una dilatada experiencia internacional, sabe que su puesto depende de los resultados.

Y el primer examen lo tiene el domingo ante el Alavés de Luis García Plaza, precisamente, el entrenador al que él sustituyó al asumir la dirección técnica del Mallorca en marzo de 2022.-

Por: EFE