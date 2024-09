Palma, 28 nov (EFE).- Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, descartó que su puesto corra peligro en caso de que su equipo no consiga este miércoles la primera victoria de la temporada en Son Moix: "Mi futuro no se va a decidir ante el Cádiz", remarcó.

Aguirre confirmó que cuenta con todos sus jugadores para recibir al Cádiz y que el central Antonio Raillo, que no jugó la pasada jornada ante el Atlético de Madrid, será titular.

El conjunto balear, al que solo un punto le separa de la zona de descenso, se enfrentará al equipo cadista en el partido aplazado de la jornada décimo tercera, y el domingo recibirá al Deportivo Alavés.

También, la próxima semana será de nuevo anfitrión del Sevilla.

Son tres encuentros marcados en rojo por el equipo bermellón en su objetivo de alejarse el pozo, y de cuyos resultados podría depender la continuidad de el "Vasco" en el banquillo.

"Yo soy muy sensible al estado de ánimo de los jugadores y los veo muy tranquilos; no hay motivo para la alarma porque estamos en noviembre y queda mucha Liga", valoró Aguirre en la rueda de prensa previa al choque con el Cádiz.

"Lo único que vale mañana es el resultado. Mis jugadores están con mucha ilusión, con muchas ganas para sacar el partido ante su gente. Hay muy buen ambiente en el vestuario y lo digo yo, que soy muy sensible a los estados de ánimo de los futbolistas", explicó el técnico mexicano.

"Todos tenemos la sensación de que es un partido muy de cara a lo que viene. El Cádiz es un rival de los nuestros, de nuestro nivel junto a otros seis o siete equipos que estaremos peleando en la zona media-baja, y con ello no estoy diciendo nada peyorativo", explicó.

Con respecto al conjunto gaditano, y la baja del portero Conan Ledesma, el técnico de los bermellones destacó que ellos vendrán a Palma "con sus mejores jugadores", aunque reconoció que la baja del meta argentino "es importante porque es un portero internacional de los pies a la cabeza".

"Al Cádiz, como a nosotros, le cuesta ganar porque no es fácil hacerlo en la liga española. Ellos entraron bien en la temporada y ahora están en un bache, también como nosotros. Tampoco andamos muy allá y el hecho de que se enfrenten dos rivales necesitados de puntos le da un tono especial al partido", valoró.

Aguirre reconoció que su equipo no ha rendido como se esperaba.

"No hemos estado a la altura con los resultados que hemos tenido hasta ahora (una solo victoria como visitante ante el Celta). No es un tema de calidad de la plantilla, ni mucho menos, es de cabeza. Los futbolistas debe estar tranquilos. No deben pensar que mañana es el partido clave de la temporada porque no es así", añadió.

El "Vasco" insistió en que analizar la temporada del Mallorca en noviembre "no conduce a nada".

"A veces recurro al tópico de mis quince temporadas en Primera División. Hay que estar entre los diecisiete primeros equipos en mayo o en junio para que el club siga creciendo, con fichajes, salarios, inversiones, un estadio reformado. Este Mallorca estaba en Segunda B hace algunos años, y miren, el Depor sigue ahí. Los dos son equipos históricos y el presente, en nuestro caso, es el que hay que valorar. Hay que quedarse en Primera sí o sí, darle oportunidades a la cantera. Son seis o siete chicos que ya están tocando la puerta, y esto a mi me genera ilusión y alegría", enfatizó el preparador mallorquinista.

A la pregunta de si cree que la salvación será más asequible, más barata, al final de la temporada debido a que los equipos que actualmente están en la zona baja (Celta, Granada y Almería) no suman puntos, Javier Aguirre respondió: "La palabra barata suena despectiva".

"Lo hemos hablado en el vestuario y esperamos no encontrarnos en esa tesitura dentro de veinte partidos. Es posible que este año baste menos puntaje (para asegurar la permanencia). Pero nunca se sabe. He visto cosas raras en todos los años que llevo por acá. No tenemos que pensar en las matemáticas ni el cuento de la lechera, solo hacer nuestro trabajo. Hay que aprovechar para sumar en estos tres partidos que vienen y después ver como estamos al final de la primera vuelta", enfatizó el técnico del Mallorca. EFE

