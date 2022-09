Jason Alexander, ex de Britney Spears, contó por qué se coló a la boda de la cantante

in

El exmarido de la cantante Britney Spears, Jason Alexander, afirmó que habló con ella antes colarse, irrumpir en su boda y ser arrestado.

Jason habló sobre la invasión de la boda de su expareja, Britney Spears

En una entrevista con el diario Daily Mail, el ex de Britney Spears dio a conocer los motivos de su irrupción en una ceremonia. El hombre, de 40 años, aseguró que sentía que ella no era sincera, no sabía cómo se encontraba.

«No podía permitir que se casara después de lo que habíamos hablando en los últimos dos años. Pero no estaba allí para causar daños. Únicamente fui para hablar con Britney y asegurarme de que estaba bien y de que esto era lo que ella quería», expresó en la entrevista concedida al diario.