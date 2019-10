Jared Leto habría intentado sabotear la producción de la nueva película del Joker

El actor Jared Leto, quien interpretó al Joker en Suicide Squad, habría intentado sabotear la producción de la nueva película sobre el famoso villano de DC, dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix, la cual recibió buenas críticas y fue todo un éxito en taquilla.

De acuerdo al medio ‘The Hollywood Reporter’, Leto se habría quejado con sus agentes, quienes también representan al director del nuevo film, y luego le habría pedido a su empresario musical, Irving Azoff, que se acercara a la directiva de Warner para detener la producción de la película.

Ante estas acusaciones una fuente cercana al actor habría desmentido la información, sin embargo Warner Bros. no se pronunció al respecto, al igual que Azoff, quien según el citado medio, ya no trabaja con Leto.

Uno de los motivos para que el actor de 47 años intentará sabotear la producción sería que Warner le habría prometido una película en solitario como el Joker, sin embargo la criticas negativas de su interpretación en Suicide Squad, el descontento aparente del director de la misma con su trabajo y su comportamiento en el set habrían hecho cambiar la opinión de Warner.

Al parecer Jared ya no volverá a darle vida al afamado villano, no aparecerá en la nueva película en solitario de Harley Quinn, Birds of Prey, y tampoco fue tomado en cuenta para el nuevo intento de Suicide Squad que se estrenará en el 2021 y será dirigido por James Guss.