James pone en duda su continuidad con la selección al no clasificarse a Catar

Bogotá, 30 mar (EFE).- El volante de creación James Rodríguez, uno de los referentes de la selección colombiana, lamentó este miércoles que el equipo no hubiese podido clasificarse al Mundial de Catar 2022, al tiempo puso en duda su continuidad con el equipo nacional.

«No sé que venga para los próximos procesos, no sé sí esté o no. Lo que sí sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar», escribió el jugador, que actualmente defiende los colores de Al Rayyan.

El jugador, de 30 años, agregó que se sentía «triste». «Y no sólo por mí; también por mis compañeros, que merecen brillar y sé que tienen cómo», en referencia a que no estarán en Catar.

El zurdo, sin dar nombres, dijo su posición con respecto a los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol al asegurar: «debemos planificar, unir fuerzas y trabajar mucho desde lo administrativo y lo deportivo para volver a mostrar al mundo la potencia y el talento de nuestra tierra».

James, que marcó de penalti el gol que le dio el triunfo a Colombia sobre Venezuela 0-1 en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, confió en que más adelante las selecciones consigan títulos.

«Deseo que Colombia vaya a todos los mundiales, que vengan los títulos en las distintas competencias y categorías», escribió James en redes sociales.

También recordó los momentos alegres que vivió con la selección colombiana al jugar los Mundiales de Brasil, del que fue goleador al marcar seis dianas en 2014, y en Rusia 2018.

«Lo más lindo que me ha pasado en mi carrera como futbolista, fue el asistir a dos mundiales representando la camiseta que más amo, la amarilla de mi selección. Hoy tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre hacer parte del Mundial», puntualizó.

Colombia se despidió el martes del sueño de clasificar al Mundial de Catar 2022, pese a que derrotó a domicilio a Venezuela por 0-1 en la última jornada de las eliminatorias.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda necesitaban ganarle a Venezuela para ganarse el cupo del repechaje, instancia a la que llegó Perú, que jugará la repesca contra una selección de Asia.

El próximo Mundial será en Canadá, México y Estados Unidos en 2026 y se supone que debe comenzar una reestructuración para lograr clasificarse bajo el liderazgo de jugadores como Luis Díaz, Carlos Cuesta o Luis Sinisterra, que tomarán el testigo que les dejan referentes como James, Falcao Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado o David Ospina.