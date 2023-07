FOTOS: ¡Le adelantó el regalo! Tremenda sorpresa recibió James Rodríguez por su cumpleaños

in

El futbolista colombiano James Rodríguez mostró con orgullo el regalo que recibió por parte de su hija, Salomé, fruto de la relación que tuvo con la modelo y deportista Daniela Ospina.

Por medio de sus redes sociales, el futbolista publicó la sorpresa que le tenía su hija en Miami, Estados Unidos. Recordemos que Salomé vive con su madre en EE.UU. luego de que sus padres se separaran.

“Que sorpresa me tenía mi hija, esto no tiene precio y no lo cambio por nada, ya mañana cumpliré 32 años”, escribió el futbolista en su última publicación de Instagram.

El futbolista cumple 32 años el próximo miércoles 12 de julio.

