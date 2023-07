James Cameron «pide parar rumor» sobre tragedia del sumergible Titan

El director James Cameron, salió al paso de un rumor que hablaba sobre un proyecto sobre la tragedia del sumergible OceanGate «Titán».

James Cameron el ganador del Oscar por Titanic, le tocó salir a hablar seriamente que no está interesado y no realizará ningún proyecto sobre la tragedia de «Titan», el sumergible que implosionó en el fondo del mar en un viaje turístico para ver los restos del transantlántico «Titanic». Cameron, quien ha visitado 30 veces el fondo del Océano para ver al barco de su película expresó en sus redes que: “NO está en conversaciones sobre una película de OceanGate, ni lo hará nunca”. Sentencio el actor molesto por personas que han puesto a rodar ese rumor.

I don’t respond to offensive rumors in the media usually, but I need to now. I’m NOT in talks about an OceanGate film, nor will I ever be.

— James Cameron (@JimCameron) July 15, 2023