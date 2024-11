Jairo Martínez ex jefe de prensa de celebridades estafado

El presentador y periodista Jairo Martínez (izquierda) recordado ex jefe de prensa de celebridades pasa por un mal momento de vida. Foto Captura Yo Me Llamo.

El presentador y periodista Jairo Martínez recordado ex jefe de prensa de celebridades pasa por un mal momento de vida.

Colombia lo amó en la primera temporada de «Yo Me Llamo» hace 13 años cuando Jairo Martínez, regresó al país referenciado por haber estado al lado de Shakira, Sofía Vergara y Emilio Estefan entre otras celebridades. Su vida brillaba y lograba hacerse un carrera similar de relaciones públicas, la producción y representación de artistas.

En el programa «Lo Sé Todo«, Jairo Martínez abrió su corazón para contar detalles de ese brillo, lo que vivió y cómo su vida dio un giro de 360 grados por haber creído en una firma de criptomonedas que le arrebató $600 millones de pesos colombianos. El periodista cartagenero, no escondió nada de su vida incluso, habló que no tiene para pagar el recibo de la luz que se subió casi en un millón de pesos. «De 350 mil pesos que yo pagaba en el 2023, ahora en este último recibo me llegó en $ 1.172.000 pesos colombianos. Antes prendía el aire toda la noche y ahora solo lo dejo dos horas y lo apago cuando ya queda todo fresquito y aparece que estoy gastando más».

Jairo Martínez embargado

Lo que si dejó claro es que está viviendo un proceso de embargo por lo de la criptomonedas y al revelarlo, advierte que no caigan en pajaritos en el aire. «Yo estoy quebrado, estoy embargado. Me tumbaron 600 millones de pesos en Medellín con unas criptomonedas. La verdad es que compa, desde la pandemia, mi trabajo en Telecaribe, mi trabajo con RCN, yo hacía diferentes eventos, pero no he podido engancharme de nuevo». Dijo Martínez quien además dijo que en el Canal Telecaribe le bajaron el sueldo a la mitad.

Por eso la sorpresa el hombre de la historia del hombre que sonríe y quien fuera el gran publicista de celebridades, cayó como una reflexión en sus seguidores sobre que la vida pone tropiezos y levantarse es el reto más grande. Seguramente Jairo Martínez lo sabe y se espera que salga de este impase que están viviendo muchos colombianos ante estafas como la vivida por él.

