J Balvin «el extraterrestre» en Cocachela 2024

Resumen: J Balvin conquista Coachella con Will Smith y una invasión alienígena: ¡El secreto de los ET finalmente revelado! Tras semanas de sembrar pistas sobre vida extraterrestre en sus redes sociales, J Balvin sorprendió al público de Coachella con una épica presentación junto a Will Smith. El dúo interpretó el tema "Men In Black" rodeados de bailarines vestidos de MIB y pequeños alienígenas verdes, en un espectáculo que incluyó un cameo del icónico "neuralizador" de la película.