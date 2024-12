Con un conmovedor video J Balvin presentó a «Enzo 2» hijo de su querido Enzo y comparte que tiene dos años de vida.

Fueron 14 años en los J Balvin tuvo a «Enzo» su Akita Japonés, el cual lo acompañaba en sus aventuras de vida, musicales y familiar en los últimos años. Al partir lo lamento en sus redes sociales, ya que fue el mismo día de los Premios Grammy’s pero «con la tranquilidad que en esos últimos días, hizo lo humanamente posible y cuidados veterinarios por su mascota». Sus fans estaban muy preocupados, ya que los momentos de tristeza no le hacen bien al cantante.

Fue en el Super Bowl que J Balvin apareció sonriente y con otra cara en un comercial de celulares donde «compartía su número, buscando una red que le siguiera el ritmo», siendo uno de los más vistos. Curiosamente el «917-920-5445» que se ve en el comercial de Verizon logró el objetivo esperado con una curiosidad, si usted lo marca en los Estados Unidos, «J Balvin le contesta» con un mensaje de la compañía. Gran acierto publicitario y que permite ver su carisma en este papel publicitario.

Enzo 2 llega a su vida

Regresando a su vida personal, Balvin presentó oficialmente en una de sus historias a su nuevo compañero. «Por si ustedes no sabían Enzo tiene un hijo ..que yo sabiendo que estaba muy viejito no quería tener otro perro que no fuera de otro lado, éste es el hijo de Enzo y se llama ENZO. Tiene a penas dos años y a penas se está acostumbrando a mí porque es un bebé y no tuve la oportunidad de criarlo» expresó el cantante con voz entrecortada. Etiquetando la redes de su antiguo compañero @meandenzo J Balvin, seguramente anuncia que este será el protagonista de esta al lado de Río y Valentina. Instagram que tiene detalles de lo que fue su vida hasta los últimos días. Así que «bienvenido Enzo 2«.



