Consejo de Estado rechazó la tutela en contra la canción ‘Perra’ de J Balvin

El Consejo de Estado anuló la tutela en contra de la canción ‘Perra’, interpretada por el colombiano J Balvin, la cual había sido interpuesta por Leonardo Santo Petro Llorente, bajo el argumento de que tanto la letra como el video, discriminaban y violentaban a la mujer.

La tutela fue rechaza, debido que el abogado manifestó que actuaba en nombre de las comunidades afrodescendientes, pero no acreditó, «manifestó o probó ser representante de un consejo mayor de las mencionadas comunidades, no declaró ser o considerarse mujer, y tampoco explicó su interés legítimo particular y directo con el amparo deprecado en favor de estas».

Con la tutela, Petro Llorente pedía la protección a los derechos de igualdad, no discriminación, dignidad, honra y buen nombre de las mujeres, los cuales consideró que se vieron afectados con la canción y el video.

Y es que tras estudiar la acción dirigida contra la presidencia, el artista J Balvin y el Ministerio del Interior, el Consejo de Estado Manifestó que si bien el abogado argumentó ser descendiente de la comunidades negras, no acreditó pruebas de ello, por lo que no era legítimo para presentar la tutela.

«Para la Sala es forzoso concluir que en el presente caso no se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Leonardo Santo Petro Llorente para solicitar el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, a la no discriminación, al buen nombre, a la dignidad y a la honra de las comunidades negras, afrodescendientes y afrocolombianas, y de las mujeres».

