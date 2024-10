Los Ángeles (EE.UU.), 7 ene (EFE).- El cineasta Juan Antonio Bayona, nominado por el filme 'La Sociedad de la Nieve' al Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa, aseguró este domingo que "volver a rodar en español 16 años después fue un sueño".

"Me hace mucha ilusión representar a España con una película protagonizada por uruguayos y argentinos y que se ha rodado en España, Argentina, Uruguay y Chile (…) Somos una comunidad global con gran ambición", añadió el director en declaraciones a EFE desde la alfombra roja de la 81 edición de los Globos de Oro.

Esta cinta supuso el regreso de Bayona con una película en español desde 'El Orfanato' (2007). Después de esto, se prodigó en el mercado anglosajón con títulos como 'The Impossible' o más recientemente la serie 'The Lord of the Rings: The Rings of Power'.

Bayona competirá por el Globo de Oro con la francesa 'Anatomy of a Fall', de Justine Triet; la finlandesa 'Fallen Leaves', de Aki Kaurismäki; la británica 'The Zone of Interest', de Jonathan Glazer; la italiana 'Io Capitano', de Matteo Garrone, y la estadounidense 'Past Lives', de Celine Song.

El último proyecto del director español cuenta la historia de los 16 supervivientes de la conocida como "tragedia de los Andes", un accidente aéreo en la montaña suramericana ocurrido en 1972 y que costó la vida a 29 personas, entre miembros del equipo de rugby Old Christians Club de Montevideo y sus allegados.

'La Sociedad de la Nieve', producida por la plataforma Netflix, está siendo uno de los títulos más alabados en las últimas semanas y ya ha superado la lista de corte de otros grandes premios como los Critics Choice Awards o los Óscar.

Una situación que el propio director calificó desde la alfombra roja como "histórica" y "gratificante" porque "los actores pusieron corazón y alma" al rodaje para conseguir un resultado "lo más realista posible".

"Estoy muy feliz porque ha sido una película muy difícil de hacer (…) Conllevó grabar a 2.500 metros de altura, en la nieve, con los actores perdiendo peso durante cuatro meses", explicó Bayona, que lucía unos gemelos con forma de aviones en su traje "en homenaje a toda la gente que iba en ese avión".

La 81 edición de los Globos de Oro se celebra este domingo en Beverly Hills (Los Ángeles, EE.UU.) tras una renovación de su junta directiva, que ya no depende de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, para dejar atrás definitivamente polémicas pasadas acerca de la transparencia de estos galardones.

Por: EFE