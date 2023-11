VIDEO. Intimidación a De la Calle demuestra la condición sanguinaria y asesina de “Iván Mordisco”: Name

in

El presidente del Congreso, Iván Name Vásquez, calificó de traficantes de la violencia a las disidencias de las Farc, que en las últimas horas emitieron un comunicado cargado de señalamientos y epítetos contra el senador y ex vicepresidente de la República, Humberto De la Calle.

En su pronunciamiento ante la plenaria del Senado, Name señaló que con su comunicación ‘Iván Mordisco’ ratifica su condición sanguinaria y asesina, con señalamientos malvados sin concepto ideológico ni doctrinario.

“A nombre del Congreso rechazo la intimidación, rechazo el señalamiento malvado y condeno esta expresión de la guerra que no da tregua y de los hombres sin principios que lo que demuestran es que son traficantes de la violencia y no los asiste ningún concepto ideológico ni doctrinario, por ello nuestro estado, la nación, la sociedad y su expresión democrática, que es el Parlamento, rechaza con firmeza y con energía esta expresión de violencia”, remarcó Iván Name.

El senador de la Alianza Verde dijo además que ‘mordisco’ no tiene el nivel, el argumento ni la forma para señalar a ningún congresista, mucho menos a un senador de la altura de Humberto De la Calle.

Name le pidió a la sociedad rechazar con firmeza las intimidaciones de las disidencias y de todos los que insisten en mantenerse en una guerra sin sentido, en una guerra sin cuartel que, en su parecer, “es el sostenimiento de un negocio de los traficantes de la violencia”.

