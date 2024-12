Berlín, 19 feb (EFE).- Isabelle Huppert, una de las actrices más reconocidas de Francia, consolida su alianza con el autor surcoreano Hong Sang-soo en 'A traveler's need', su tercera colaboración. "Su manera de hacer películas es única", dijo hoy en la Berlinale, donde el filme compite por el Oso de Oro.

"Con él es difícil proyectarte en un papel o una historia, porque no hay papel ni hay historia, es mucho más, es una manera de capturar el presente y el estado de una persona confrontando el mundo", señaló la actriz.

Huppert trabajó con Sang-soo en 'En otro país' (2012) y repitió en 'La cámara de Claire' (2017). "Es una persona muy valiente e inteligente", dijo de ella el director y guionista, tres veces premiado en la Berlinale.

"Cuando trabajamos juntos por primera vez, me llamó la atención que viniera a Corea sola, sin nadie de apoyo, se alojó en un pequeño pueblo junto al mar y nunca se quejó de nada, siempre energética y cuando escribí algo para ella y actuó me sorprendió mucho".

'A traveler's need' es un artefacto lúdico y emocional de trama minimalista, marca de la casa de un autor muy prolífico que suma más de una treintena de largometrajes, de los que siete se han estrenado en este certamen.

Huppert da vida a una mujer misteriosa de la que el espectador apenas sabe nada al principio, pero va descubriendo que es una turista en Corea y que está desarrollando un peculiar método de enseñanza de francés basado en la memorización de textos ligados a emociones personales.

"Al interrogar a todo el mundo de forma obsesiva, consigue que se den cuenta de algo sobre sí mismos, que encuentren una manera de afrontar sus problemas", explicó Huppert. "Es alguien que logra revelar a la gente que se encuentra lo que son".

Un personaje que parece un trasunto del propio director y su peculiar método de hacer películas. "No sé lo que estoy haciendo, tengo un objetivo y una forma de trabajar que me gusta y que he desarrollado y creo que ocurre algo con la gente que trabaja conmigo", señaló el cineasta.

"Creo que lo que ocurre en el proceso es más que lo que persigues, en el cine y en la vida", precisó.

Para Huppert la película habla sobre la soledad y el intento de conectar con otros. "Es una declaración filosófica de lo que significa estar vivo, estar solo y estar con alguien", resumió.

Y sobre su método, aseguró que el director entrega a los actores el texto, con suerte, un día antes de rodar, pero a menudo esa misma mañana. "No saber lo que estás haciendo puede parecer algo imposible de controlar, pero es todo lo contrario, es un milagro", afirmó.

La Berlinale otorgó en 2022 su Oso de Oro honorífico por toda su carrera a Isabelle Huppert, aunque la actriz no pudo viajar a Alemania a recogerlo tras haber dado positivo de covid-19.

Hong Sang-soo ganó en 2022 el Oso de Plata Gran Premio del Jurado por "The Novelist's Film", en 2021 obtuvo el premio al mejor guion por "Introduction" y en 2020 el de mejor director por "The woman who ran".

Por: EFE